﻿Rätsel an der Herrenhäuser Straße: Wozu gehört dieses denkmalgeschützte Tor?

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Mauer mit Tor unter Denkmalschutz – doch wozu gehört das Denkmal an der Herrenhäuser Straße?

Seit rund 40 Jahren steht das Sandstein-Tor an der Herrenhäuser Straße 12 unter Denkmalschutz, erbaut wurde es vor rund 300 Jahren. Doch es ist kein Teil der Evangelischen Kirche Deutschlands, die an dieser Adresse sitzt. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.