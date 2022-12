﻿Bedeutendes Einzelobjekt: Das macht das Torwohnhaus in Ricklingen so besonders

Wenn es um das Torwohnhaus am Ricklinger Stadtweg 50 und 52 geht, geraten die Denkmalschützer ins Schwärmen. Der mehrgeschossige Klinkerbau, der um 1927 errichtet wurde, hat aus bau- und kunsthistorischer Sicht sehr viel zu bieten. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Ricklingen. Für die Denkmalschützer ist es eines der „bedeutendsten Einzelobjekte, die in dieser Form in den Zwanziger- und Dreißigerjahren in Hannover errichtet wurden“. Das sogenannte Torwohnhaus am Ricklinger Stadtweg 50/52 steht schon seit Jahrzehnten auf der Liste schützenswerter Bauten – wegen seiner besonderen bauhistorischen und kunstgeschichtlichen Bedeutung.

Ricklinger Torwohnhaus wurde um 1927 erbaut

Entworfen wurde das Wohn- und Geschäftshaus von den Architekten Schmidt und Niendecker. Erbaut wurde es um 1927, vermutlich in städtebaulichem Bezug zum HAWA-Gelände, auf dem einst die Hannoversche Waggonfabrik ansässig war. Bei dem Torwohnhaus handelt es sich um ein dreigeteiltes, symmetrisch gestaltetes Hochhaus, das aus zwei siebengeschossigen Baukörpern und einem sechsgeschossigen Mittelteil besteht.

Die äußeren Bauten sind mit schlichtem Klinkermauerwerk verkleidet, sie werden am oberen Ende durch ein Kranzgesims mit einem markanten Zickzackband betont. Der Mittelteil hat einen dreiteiligen Durchbruch, inklusive Tordurchfahrt. Die Denkmalschützer weisen auch auf die laubenartigen Loggien und ein sogenanntes Attikageschoss mit Klinkermuster hin. Für die Experten haben zudem alle Fassaden und das Treppenhaus einen Denkmalwert.

