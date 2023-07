﻿Lernen in historischen Mauern: Darum ist die Grundschule Kastanienhof ein Baudenkmal

Kostenfrei bis 13:59 Uhr lesen

Freizeit

Im Ferienpass Burgwedel warten auch in diesem Sommer wieder zig Angebote für Kinder. Sport, Kreatives, Ausflüge: Für jeden ist etwas dabei. Manch ein Angebot, wie die Reitstunden auf dem Avalon-Gestüt in Engensen, können gar Träume in Erfüllung gehen lassen.