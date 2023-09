﻿Mit Kuriosum: Der Alte Wülfeler Friedhof an der Hildesheimer Straße

Vor mehr als 200 Jahren wurde der Alte Wülfeler Friedhof an der Hildesheimer Straße 367 angelegt. Noch heute ist der aufgelassene Friedhof teilweise erhalten und wurde zur Grünanlage mit Spielplatz umfunktioniert – und beheimatet ein Kuriosum. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Wülfel. Es ist lange her, dass Menschen an der Hildesheimer Straße 367 begraben wurden – dabei war die Grünanlage am sogenannten Schneckenspielplatz einer der ersten Friedhöfe des einstigen Dorfes. Vor mehr als 200 Jahren wurde der Alte Wülfeler Friedhof eröffnet, heute steht die frühere Begräbnisstätte unter Denkmalschutz; an ihr zeige sich für die Denkmalschützer noch am ehesten die dörfliche Vergangenheit Wülfels.