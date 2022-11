﻿Relikt aus Kriegszeiten: Der Atomschutzbunker in Hannover-Ricklingen ist heute ein Museum

Relikt aus Kriegszeiten: Der denkmalgeschützte und vollständig erhaltene Atomschutzbunker an der Torstenssonstraße in Oberricklingen.

Er ist noch immer so erhalten wie in den Sechzigerjahren: Der Atomschutzbunker an der Torstenssonstraße in Hannover-Oberricklingen sollte als Schutzraum für bis zu 2400 Menschen dienen – inzwischen ist er ein Museum. Errichtet wurde das Bauwerk im Zweien Weltkrieg als Luftschutzbunker. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.