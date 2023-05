﻿Mausoleum, Gemüse und Tabak: Dafür wurde der Berggarten ursprünglich angelegt

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Ursprünglich in einer anderen Funktion angelegt: So sah der Berggarten in Herrenhausen noch in den 1930er Jahren aus.

Vor mehr als 350 Jahren wurde der Berggarten in Herrenhausen noch in anderer Funktion angelegt. Erst später kamen das Welfenmausoleum sowie der Bibliothekspavillon hinzu – heute steht die gesamte Anlage unter Denkmalschutz. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

