﻿Alte Mauern, neue Nutzung: Das ist die Geschichte des Johanneshofs in Wettbergen

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Der heutige Johanneshof gilt als älteste und am besten erhaltene Hofanlage in Hannover-Wettbergen – früher war er als Hohmannhof bekannt. Zudem gehören zwei benachbarte Gebäude zur denkmalgeschützten Gebäudegruppe. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

