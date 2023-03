﻿Östlich des Hauptbahnhofs: Hier liegt der hannoversche „Königshof“

Liveticker: Anpfiff! Schafft Hannover 96 in Fürth die Trendwende?

Am heutigen Sonntag tritt Hannover 96 bei Greuther Fürth an. Schaffen die Roten nach der jüngsten Durststrecke endlich das erhoffte Erfolgserlebnis? Verfolgen Sie das Spiel in unserem Liveticker.