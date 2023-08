﻿„Bedeutende Gesamtanlage“: Die Geschichte des Lund’schen Hofs in Bemerode

Kostenfrei bis 14:30 Uhr lesen

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Bedeutende Anlage für die Denkmalschützer: Der ehemalige Halbmeierhof Nummer 1 der Familie Lunde an der Wülfeler Straße 4 in Bemerode.

Während die denkmalgeschützten Gebäude am einstigen Halbmeierhof 1 in Bemerode vor knapp 200 Jahren entstanden sind, ist der Hof selbst etwa doppelt so alt – und er gehörte einer Familie, die vor allem durch eine Person eng mit der Bemeroder Dorfgeschichte verbunden ist. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.