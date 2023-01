﻿Kunstvoll gestaltet und neu genutzt: Der Bunker an der Harenberger Straße in Limmer

Buntes Archiv: Der Hochbunker an der Harenberger Straße 51 in Limmer.

Einst war er einer von rund 50 Luftschutzbunkern in Hannover, heute ist der massige Komplex an der Harenberger Straße in Hannover-Limmer ein Baudenkmal – mit einer bunten Fassade und einer neuen Nutzung . Eine weitere Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.

