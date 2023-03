﻿Darum steht der Luftschutzbunker Nordfeldstraße in Oberricklingen unter Denkmalschutz

Direkt neben der Peter-Ustinov-Schule in Oberricklingen steht ein Luftschutzbunker, der seit 2019 denkmalgeschützt ist. Wie er heute genutzt wird, beantwortet eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Oberricklingen. Er ist einer von einst rund 50 Bunkern in Hannover, aber einer der wenigen, die heute noch erhalten sind und unter Denkmalschutz stehen. Das massige Gebäude an der Nordfeldstraße 6 in Oberricklingen liegt östlich der Peter-Ustinov-Schule. 2019 überprüfte das Landesamt für Denkmalpflege alle verbliebenen Bunker in Hannover – und wählte die Oberricklinger Anlage als schützenswert aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es handelt sich um einen Hochbunker des Typs „H I 4“. Diese Kennung war bei den hannoverschen Schutzanlagen üblich, die letzte Ziffer gibt die Stockwerke an – der Bau besteht also aus einem Erdgeschoss und drei Obergeschossen. Das fast quadratische Gebäude wurde 1942 als Teil des „Führer-Sofortprogramms“ erbaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hochbunker Nordfeldstraße dient heute als Lagerraum

15 mal 16 Meter ist der Luftschutzbunker breit, etwa 20 Meter misst das Gebäude in der Höhe. Die Außenwände sowie das Dach sind etwas mehr als einen Meter dick. Im Innenraum fanden gut 700 Menschen Schutz vor den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg. 2017 wurden in dem Denkmal die Elektrik und 2018 nach einem Sturmschaden das Dach erneuert.

Lesen Sie auch

Denn der Bunker wird heute zu Lagerzwecken genutzt, vor allem von Ricklinger Vereinen. Ein Verkauf oder eine andere Nachnutzung ist nach Erkenntnissen des Bezirksrats derzeit nicht geplant.