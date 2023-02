﻿Noch ohne Kirche: Aus dieser Zeit stammt der Friedhof Bemerode am Sandberg

Heute steht der St.-Johannis-Friedhof in Bemerode zusammen mit Allee und Torpfeiler, einigen Grabanlagen, Mauerresten sowie der Kapelle unter Denkmalschutz. Die Ursprünge der Begräbnisstätte sind allerdings schwieriger zu bestimmen. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Mit einzelnen Grabanlagen, Mauerresten, Torpfeilern und der Kapelle unter Denkmalschutz: Der St.-Johannis-Friedhof an der Brabeckstraße 128 in Bemerode.

Bemerode. Bereits vor gut 150 Jahren gab es eine Kapelle in Bemerode, die damit fast gleich alt ist wie das heutige Denkmal – welches eine eigene, deutlich jüngere Kapelle hat. Allerdings sind viele Daten zu dem St.-Johannis-Friedhof an der Brabeckstraße 128 nicht immer eindeutig. In den Dokumenten der Denkmalschützer steht lediglich, dass der Friedhof mitsamt Mauerresten zusammen mit der dortigen Kapelle, drei Grabanlagen sowie der Allee mit Torpfeiler aufgrund seiner städtebaulichen sowie „geschichtlichen Bedeutung im Rahmen von Ortsgeschichte“ denkmalgeschützt ist.400###iframe src=„https://www.google.com/maps/d/u/3/embed?mid=1sl3Ogu8ifTgV-nXH8s2RB-HPpJHYLlTf&ehbc=2E312F“ width=“640“ height=„480“>

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

St.-Johannis-Friedhof in Bemerode aus dem 19. Jahrhundert?

Konkreter wird das Landesamt für Denkmalpflege nur noch bei der Allee und den Grabmalen: Hier handele es sich um eine Rubinen- und Crataegusallee, die drei denkmalgeschützten Grabanlagen gehören zu den Familien Kracke, Graevemeyer und Konerding und sie befinden sich direkt neben der Kapelle im Westen des St.-Johannis-Friedhofs. Aber wann genau die Kapelle oder der Friedhof entstanden ist, bleibt hier unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dafür gibt ein Kirchengemeindelexikon online an, dass sich ursprünglich ein Friedhof an der alten Kapelle an Wülfeler Straße befunden habe und es 1864 „eine Neuanlage in Bemerode auf dem Sandberg“ gab – diese Jahreszahl bestätigt auch das Stadtlexikon Hannover. Dazu wurde der St.-Johannis-Friedhof später mehrfach erweitert und die hier gelegene Friedhofskapelle im Jahr 1935 gebaut.

Lesen Sie auch

Eine andere Quelle gibt dagegen an, dass die anderthalb Hektar große Begräbnisstätte erst mit der Anlegung der St. Johanniskirche im Jahr 1962 erfolgte. So oder so: Die Nachkriegskirche an der Brabeckstraße 128 steht anders als der anliegende Bemeroder Friedhof nicht unter Denkmalschutz.

bec