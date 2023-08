﻿Mit Ergänzung: Ein Nordstädter „Wohnpalast“ im Moore der 1920er-Jahre

Nordstadt. Bereits im 18. Jahrhundert war ein Gartenweg an der Stelle bekannt, an der heute die Straße Im Moore entlangführt. Vor allem zwischen 1880 und 1910 entstanden hier viele heute denkmalgeschützte Gebäude – doch die Denkmale an den Hausnummern 16 bis 20 kamen erst etwas später hinzu. Heute sind die Wohnhäuser nach den Denkmalschützern mit ihrer „geschichtlichen Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für Bau- und Kunstgeschichte“ geschützt.

„Qualitätvolle“ Klinkerbauten Im Moore entstanden um die 1920er-Jahre

Der Wohnblock Im Moore 16/18 besteht aus einem viergeschossigen Vorder- sowie einem Hinterhaus. Diese wurden zeitgleich von den Architekten Eduard Jürgens und Hans Mencke erbaut. Während die Denkmaltopographie dafür von den 1920er-Jahren ausgeht, nennt das Landesamt für Denkmalpflege in ihren Unterlagen einen Zeitraum von 1910 bis 1915.

Die Straßenfassade der Wohngebäude besteht aus Klinkermauerwerk mit breitem, fünfgeschossigem Risalit – eine nach der Denkmaltopographie „qualitätvolle Klinkerarchitektur“. Die Rückseiten sind jeweils verputzt, ebenso wie die Hinterhäuser, die sich zudem durch Risalit mit Dreiecksgiebeln auszeichnen.

Vervollständigt wurde der auch als „Wohnpalast“ bezeichnete Miethausblock zwischen 1925 und 1930, als das Gebäude Im Moore 20 entstand und fortan eine symmetrische Anlage formte. Ebenfalls zur Denkmalgruppe gehören die Vorgärten und Einfriedung sowie die teils original erhaltenen Treppenhäuser.

