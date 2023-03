﻿Dieses dörfliche Viertel in Stöcken ist schon mehrere Jahrhunderte alt

Mehrere Bauernhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert im Norden Stöckens stehen gemeinsam unter Denkmalschutz. Zusammen formen sie ein kleines Viertel, in dem die Zeit fast stehen geblieben zu sein scheint. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Stöcken. Vor etwa 200 Jahren war Stöcken noch ein eigenständiges Dorf mit rund 500 Einwohnern, in dem die Landwirtschaft im Mittelpunkt stand. Aus dieser Zeit stammen auch die Bauernhäuser am Jädekamp, von denen fünf Gebäude denkmalgeschützt sind. Die Bauten am Jädekamp 5, 5A, 11B, 13/15 und 17 stehen nach dem Landesamt für Denkmalpflege mit ihrer städtebaulichen sowie geschichtlichen Bedeutung im Rahmen der Ortsgeschichte unter Denkmalschutz.

Ältestes Bauernhaus am Jädekamp schon aus dem 18. Jahrhundert

Das älteste Gebäude ist das Wohnwirtschaftsgebäude an der Hausnummer 5, welches früher zur Kleinkötnerstelle 14 gehörte. Der Zweiständerbau mit zweifach vorkragendem Giebel wurde im Jahr 1770 für Frantz Cord Dahle und Ilsa Dorothea Klußmann erbaut. Im Kern ist das Gebäude ein niederdeutsches Hallenhaus, an das um 1910 seitlich ein massives Wohnhaus angebaut wurde.

Im Jahr 1801 kam das Wirtschaftsgebäude am Jädekamp 5A hinzu, bei dem das Giebeldreieck verbrettert ist. Der mit einem pfannengedeckten Satteldach abgeschlossene, ehemalige Altenteiler der Kleinkötnerstelle 14 wurde später zu Wohnzwecken ausgebaut.

Der zweite große Hauptbau gehörte im früheren Dorf Stöcken zum Vollmeierhof 4 des Ehepaars Mohrhoff. Das Wohnwirtschaftsgebäude ist inschriftlich auf das Jahr 1835 datiert und hat ein Giebeldreieck mit kleinteiligem quadratischem Fachwerkgerüst. Der Wohnteil des Vierständerbaus mit Ziegelausfachungen wurde um 1900 noch erweitert.

Weitere Denkmale gehören zum einstigen Vollmeierhof Mohrhof

Im Westen des Haupthauses am Jädekamp 13/15 schließt das Wirtschaftsgebäude an der Hausnummer 17 als massiver Querbau an. Eine ursprünglich angrenzende Scheune wurde wohl im Jahr 1994 abgerissen. Das letzte Gebäude aus der Denkmalgruppe ist der zum einstigen Vollmeierhof 4 gehörende Altenteiler am Jädekamp 11B. Der Vierständerbau mit Ziegelausfachungen und verbrettertem Giebeldreieck wurde 1818 für Cordt Heinrich Mohrhof und Dorothea Eleonora Köhnsen errichtet.

