﻿Heute ein Wohnhaus: Hier gingen früher die Ahlemer Kinder zur Schule

Ahlem. Ursprünglich besuchten die Ahlemer Schülerinnen und Schüler eine Küsterschule in Limmer – bis diese 1870 zu klein für zwei Dörfer wurde. Doch auch die neuen Domizile, erst auf dem Vollmeierhof Röhrbein neben einem Kalksteinbruch, dann ab 1871 in einem Leibzuchthaus an der Krugstraße 20, waren ungeeignet. So entstand 1887 schließlich eine neue Schule an der Krugstraße 17, die heute mit ihrem orts- und baugeschichtlichen Zeugnis- und Schauwert unter Denkmalschutz steht.

Damals errichtete man den Neubau auf der „Röhrbein’schen Worth“, wie Heimatforscher Siegfried Otto Frohner in den „Ahlemer Geschichten“ berichtet. Für den Erwerb des Grundstücks hatte man zuvor die Ahlemer Rottkuhlen eingetauscht, einen eingeschossigen, traufständigen Massivbau in rotem Backstein mit einem Satteldach.

Lehrer unterrichteten und wohnten in Ahlemer Schule

Laut Denkmalschützern waren im westlichen Gebäudeteil der Schule große Fenster, die den Unterrichtsraum kennzeichneten. Doch es wurde nicht nur gelehrt und gelernt in dem Schulbau im Stil der Hannoverschen Schule. Die Lehrer – etwa Wilhelm Andermann, Wilhelm Kröger und Ernst Bähre – wohnten auch in dem Haus.

Mit steigenden Schülerzahlen wurde die Ahlemer Schule an der Krugstraße letztlich zu klein. 1953 wurde sie komplett zum Wohngebäude umfunktioniert – zwischenzeitlich diente das Haus als Heimatmuseum. Über dem Eingang erinnert noch eine Inschrift an die Anfänge: „Gott segne Euren Eingang und Ausgang 1887“.

HAZ