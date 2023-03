HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Vor genau 40 Jahren meldete die Hannoversche Maschinenbau Aktiengesellschaft, kurz Hanomag, Konkurs an. Die Fabrikbauten in Linden-Süd aber sind noch heute erhalten – und haben fast durchgehend eine neue Funktion bekommen. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket