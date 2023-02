﻿Sehenswerter Standort: Hier ist seit 125 Jahren die Lindener Feuerwehr zu finden

Schon seit mehr als hundert Jahren befindet sich zwischen dem Pariser Platz und dem Lichtenbergplatz in Linden eine Feuerwache. Damals wie heute werden die Bauten von der örtlichen Feuerwehr genutzt. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Linden-Mitte. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Feuerwehr in Linden – damals waren ihre Gerätschaften allerdings noch im Schulhaus und später im Gemeindehaus in Linden untergebracht. Um 1897 bekam die Ortsfeuerwehr einen eigenen Bau an der Teichstraße 8. Erst später kam das zweite Gebäude an der Küchengartenstraße hinzu, zusammen stehen beide heute unter Denkmalschutz.

Lindener Feuerwache mit Backsteinen und markantem Grün

Beides sind zweigeschossige, traufständige Ziegelbauten mit ausgebautem Satteldach. Die Fassade wird laut Denkmalschützern durch „Erker in Formen der Landhausarchitektur“ sowie einen Balkon bestimmt. Zudem sind noch heute alle Fenster, Türen und Tore original erhalten. Nach der Fertigstellung waren in dem Komplex Wagenhallen, Diensträume, Wohnungen und ein Schlauchturm zu finden.

Dieser fünfeckige Turm mit seinen großen, grünen Fensterläden befindet sich genau zwischen den beiden Feuerwehrbauten. Auch die Bogentore der Klinkergebäude sind in auffälligem Grün gehalten.

Insgesamt erinnere die Feuerwache in Linden an die ländliche Architektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts, befinden die Denkmalschützer. Noch heute werden die Gebäude in ihrer ursprünglichen Funktion genutzt: Nachdem die Berufsfeuerwehr 1970 auszog, übernahm die freiwillige Ortsfeuerwehr Linden die Feuerwache.