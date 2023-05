﻿Lungenklinik und Seniorenresidenz: Die Geschichte des Heidehauses in Stöcken

Stöcken. Direkt an der Stadtgrenze zu Garbsen befindet sich die Denkmalgruppe, die in ihren Grundzügen bereits um 1906 entstand. Damals war das Heidehaus noch eine Lungenheilstätte, heute haben die Gebäude eine andere Funktion. Unter Denkmalschutz stehen seit mehreren Jahrzehnten das Quarantänehaus, Kinderhaus, Verwaltergebäude sowie die vielen Betten- und Wohnhäuser mit ihrer städtebaulichen und „geschichtlichen Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für Bau- und Kunstgeschichte“, so die Denkmalschützer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lungenklinik Heidehaus ab 1906 im Pavillonsystem errichtet

Erbaut wurden die Gebäude des Heidehauses an der heutigen Bundesstraße 6 zwischen 1906 und 1907 auf einem parkähnlichen Waldgelände. Dort entstanden im Pavillonstil anfangs 13 Bauten mit 102 Betten, in denen Tuberkulosekranke behandelt wurden. Mit steigendem Bedarf wurde auch die Heilanstalt in den 1930er und 1960er Jahren erweitert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ein- und zweigeschossigen Bauten sind nach der Denkmaltopographie „durch landhausähnliche Gliederungselemente charakterisiert“. Dazu gehören hellrote Backsteine an den Untergeschossen sowie weiße Putzflächen mit Backstein- und Fachwerkdekor in den Obergeschossen. Außerdem gibt es turmartige Aufbauten, Loggien und Holzbalkone.

Lesen Sie auch

Im Jahr 1920 übernahm die Stadt Hannover die Anlage und benannte die Lungenklinik 1980 in Krankenhaus Heidehaus um. Jedoch zog man 2004 in das Oststadtkrankenhaus und die denkmalgeschützten Bauten verfielen – bis das gesamte Grundstück 2008 aufgekauft und bis 2010 zu einer Seniorenresidenz umgebaut wurde.

HAZ