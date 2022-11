﻿An der Leine: Wie die Bürgerschule 5 zur Grundschule Goetheplatz wurde

Zwischen Goetheplatz und Leine liegt das heute denkmalgeschützte Schulgebäude, das schon vor mehr als hundert Jahren erbaut wurde. Ein wohl noch älterer Anbau kam aber erst 2001 zur Denkmalgruppe hinzu. Eine weitere Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.

Einst die Städtische Bürgerschule 5, heute die Grundschule Goetheplatz: Das Denkmal am Goetheplatz 2A.

Calenberger Neustadt. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts befindet sich am Goetheplatz 2A in der Calenberger Neustadt eine Schule – anfangs noch die Stadtbürgerschule 5, mittlerweile die Grundschule Goetheplatz. Doch während das eigentliche Schulgebäude seit Jahrzehnten denkmalgeschützt ist, kam ein weiterer Teil der Denkmalgruppe erst seit 2001 mit „seiner geschichtlicher Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes durch beispielhafte Ausprägung eines Stils und/oder Gebäudetypus“ hinzu, so die Denkmalschützer.

Ehemalige Bürgerschule 5 am Goetheplatz im Jahr 1906 errichtet

Der Schulbau wurde laut Denkmaltopografie zwischen 1905 und 1906 als viergeschossiger, kompakter Putzbau errichtet. Die Fassaden der damaligen Stadtbürgerschule 5 werden durch Gesimse und Vorlagen horizontal gegliedert. Dazu haben die Hauptgeschosse eine Kolossalordnung sowie unterschiedliche Gestaltungen der Öffnungen. Ursprünglich gab es noch ein steiles Dach, welches die „Asymmetrie mit diversen Ausbauten und Dachreitern“ betonte – dieses wurde aber im Krieg zerstört.

Verantwortlich für das Schulgebäude war laut einem Forschungsprojekt des Architekten und Professors Günther Kokkelink der Architekt Otto Ruprecht, der vor allem Formen des Jugendstils verwendete. Auch die ehemalige Städtische Bürgerschule 5 zeichnet sich durch ein Dekor aus, welches vom Jugendstil und ansatzweise vom Neoklassizismus beeinflusst ist. Nicht direkt auf ihn zurückzuführen ist dagegen das seit wenigen Jahren auch denkmalgeschützte, anschließende Haus.

Auch Turnhalle der Grundschule Goetheplatz denkmalgeschützt

Denn die Schulturnhalle wurde nach Auffassung des Landesamtes für Denkmalpflege wohl schon Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Der Ziegelrohbau besteht aus einer Halle sowie einem zweieinhalb geschossigen Kopfbau, in dem sich Umkleideräume und eine Wohnung befinden. In der denkmalgeschützten Turnhalle der Grundschule Goetheplatz sind originale Fenster, Türen und die Treppe im Inneren erhalten – nur die Südseite wurde „durch einen eingeschossigen Anbau für Geräte“ verändert.

Von Robin Beck