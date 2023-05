﻿Fünf Bauten von vier Architekten: Die besondere Häuserzeile an der Marktkirche

Mitte. Erst seit 2015 stehen die Gebäude an der Nordwestseite des Marktplatzes unter Denkmalschutz – und das, obwohl sie fast 150 Jahre alt sind. Entscheidend war bei der Häuserreihe am Hans-Lilje-Platz 1-5 letztlich die städtebauliche und „geschichtliche Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für Bau- und Kunstgeschichte“, sagen die Denkmalschützer. Angelegt wurden die denkmalgeschützten Bauten in neugotischer Formensprache im Jahr 1884 und 1885 – allerdings von vier verschiedenen Architekten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Häuserdenkmale an der Marktkirche sind (unterschiedlich) reich verziert

Fast alle Gebäude sind traufständig und viergeschossig. Nur das Eckhaus an der Hausnummer 1 zieht sich über fünf Etagen. Dazu besticht das vom Architekten Bernhard Weise geschaffene Haus mit übergiebelten Erkern und flachen Risaliten. Die Fenster sind hingegen segmentbogig und zum Teil profiliert. Außerdem finden sich hier glasierte Ziegel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Doppelhaus am Hanns-Lilje-Platz 2/3 ähnelt dem einstigen Haus Rissmann, hat aber einen flachen Erker über den beiden mittleren Geschossen sowie Ornamentbänder aus glasierten Ziegeln. Ursprünglich gab es hier wie beim Alten Rathaus drei hohe Treppengiebel, die zwischenzeitlich zerstört und mittlerweile wiederhergestellt wurden. Der Architekt Ludwig Fröhlich hatte das heutige Hanns-Lilje-Haus einst als Pfarrhaus der Marktkirche geschaffen.

Lesen Sie auch

Etwas anders sieht das Gebäude mit der Hausnummer 4 aus, das den Denkmalschützern zufolge „durch Neorenaissance-Elemente wie geraden Fensterabschlüssen unter Muschelmotiven, Ädikulen und rustizierten Pilastern“ auffällt. Hierfür waren die Architekten Gothe und Busse verantwortlich. Und auch der Eckbau am Hans-Lilje-Platz 5 sei in seiner übrigen Fassade in vereinfachter Ausführung an die Neorennaissance-Formen von Nr. 4 angepasst, heißt es vom zuständigen Landesamt.