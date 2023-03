﻿Am Mittellandkanal: Die einst größte Schleuse Europas steht in Hannover

Markantes Aussehen und einst Vorreiter in Europa: Die denkmalgeschützte Schleuse am Mittellandkanal.

Anderten. Wenige Jahre nachdem der Mittellandkanal bis zum Misburger Hafen verlängert wurde, begann der Bau der Anderter Schleuse – welcher nach neun Jahren Bauzeit 1928 vom damaligen Reichskanzler Paul von Hindenburg eröffnet wurde. Die ursprünglich nach dem Politiker benannte Schleuse Anderten steht schon seit mehreren Jahrzehnten zusammen mit dem Maschinenhaus und zwei anliegenden Wohnhäusern unter Denkmalschutz. Entscheidend dafür waren die wissenschaftliche, künstlerische und „geschichtliche Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für Wirtschafts- und Technikgeschichte“, so das Landesamt für Denkmalpflege.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schleuse Anderten einst die größte Binnenschifffahrtsschleuse Europas

Beim Denkmal handelt es sich um eine Doppelschleuse, die einen Höhenunterschied von 15 Metern ausgleicht. Dies geschieht über zwei 225 Meter lange und 12 Meter breite Schleusenkammern, die unabhängig voneinander arbeiten. Für die Schleusung gibt es zudem 50 Speicherbecken mit insgesamt 20 Ventilhäuschen neben den Kammern. Damit war die damalige Hindenburgschleuse seinerzeit die größte Binnenschifffahrtsschleuse Europas.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pumpenanlage der Schleuse befindet sich im ebenfalls denkmalgeschützten Maschinenhaus, ein langgestreckter Bau auf der Westseite der Anlage. Dazu gibt es an den Schleusenkammern Hubtore am Unterhaupt und Klapptore am Oberhaupt. Was früher manuell gemacht wurde, ist seit dem Jahr 2003 weitgehend automatisiert – bis zu 22.000 Schiffe pro Jahr werden so durch die Anderter Schleuse geführt.

Lesen Sie auch

Zwei Schleusenwärterhäuser gehören auch zum Denkmal

Ebenfalls zur Denkmalgruppe zählen die beiden Wohnhäuser „An der Schleuse 3 & 5“. Hierbei handelt es sich um eingeschossige, giebelständige Putzbauten unter einem Satteldach mit separater Garage. Beide Häuser wurden um 1920 als Dienstgebäude für den Schleusenmeister angelegt. Das Wohnhaus an der Nummer 3 hat an der Kanalseite zudem noch einen Zugang zur Schleuse Anderten sowie eine Veranda und ein Relief mit Schiffsmotiv im Giebel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

bec