﻿Nachkriegsbau am Tanzlokal: Das macht die St. Adalbertkirche schützenswert

Serie „Denkmale in Hannover“

Besondere Form: Die denkmalgeschützte St. Adalbertkirche an der Stöckener Straße in Leinhausen.

Bereits vor knapp hundert Jahren wurde eine „St. Adalbertkapelle“ an der Stöckener Straße eingeweiht – doch der heute denkmalgeschützte Kirchenbau entstand erst in der Nachkriegszeit. Die Geschichte der St. Adalbertkirche und ihrer Gemeinde in einer weiteren Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.

