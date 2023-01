﻿Als „seltenes Exemplar“: Die Anderter St. Martinskirche vereint alt und neu

Fahrrad oder Toaster kaputt? Repair-Café in Garbsen öffnet am 10. Januar

Das Repair-Café in Garbsen öffnet am Dienstag, 10. Januar, wieder in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz. Ehrenamtliche helfen dort bei kleinen Reparaturen an Möbeln, Kleidung und Fahrrädern.