﻿Neubau, Zerstörung und Umbau: Die bewegte Geschichte der Staatsoper Hannover

Noch zu Zeiten des Königreichs Hannover wurde das Opernhaus mitsamt Opernplatz angelegt. Seit dem Jahr 2005 ist beides denkmalgeschützt – und die Staatsoper seit Kurzem auch ausgezeichnet. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Mitte. Zwischenzeitlich stand das Denkmal am Opernplatz nur noch in seinen Grundrissen – doch seit rund 70 Jahren sieht es wieder so aus wie früher. Die Anfänge des Opernhaus Hannover, welches mit seiner geschichtlichen Bedeutung unter Denkmalschutz steht, gehen auf Mitte des 19. Jahrhunderts zurück: Damals beauftragte König Ernst August seinen Hofbaumeister Georg Friedrich Laves mit einem Neubau des veralteten Schlosstheaters. Zwischen 1845 und 1852 setzte Laves zusammen mit Bauleiter Heinrich Christian Tramm den Auftrag am damals östlichen Altstadtrand um.