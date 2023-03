﻿Villen und Doppelhäuser: Das sind die Denkmale an der Blumenhagenstraße

Serie „Denkmale in Hannover“

Serie „Denkmale in Hannover“

Klassizistisch: Eine Hälfte der denkmalgeschützten, gut hundert Jahre alten Bauwerke an der Blumenhagenstraße in der Nordstadt.

Mehr als hundert Jahre sind viele der Bauten an der Blumenhagenstraße in der Nordstadt bereits alt. Zusammen stehen sie als Gruppe unter Denkmalschutz und ähneln sich – mit einer kleinen Ausnahme. Eine weitere Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket