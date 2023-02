﻿Schön und unscheinbar: Warum die denkmalgeschützten Wohnhäuser an der Kochstraße zwei Seiten haben

Fast alle Wohnhäuser an der Kochstraße in Linden-Nord stehen unter Denkmalschutz. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Vorder- und Hinterhäusern. Die ersten sind sehr sehenswert, die zweiten eher unspektakulär. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Eine Straße voller Denkmale: Die Wohnhäuser an der Kochstraße 4-18 in Linden-Nord, bei denen allerdings nur die vorderen Bauten glänzen können.

Linden-Nord. Sie zeigen sich schon lange von ihrer besten Seite – das gilt zumindest für die Gebäude in der ersten Reihe an der Kochstraße 4 bis 18. Während diese vorderen Wohnhäuser, auch Spekulationsbauten genannt, schon seit mehreren Jahrzehnten unter Denkmalschutz stehen, kamen viele der Hinterhäuser erst 1992 hinzu. Entstanden ist die Bebauung an der Straße in Linden-Nord bereits um 1895.

Respektable Vorderhäuser in der Kochstraße

Es handelt sich bei allen Denkmalen um viergeschossige, traufständige Ziegelbauten mit ausgebautem Satteldach, einige Gebäude haben zudem Gauben oder sogenannte Zwerchhäuser. Laut Denkmalschützern wurden die Vorderhäuser mit „durchaus respektablen“ Putz- und Verblendziegelfassaden im neorenaissancistischen und gotisierenden Stil versehen. Das diente vor allem dazu, für die Bauherren ihren „Tauschwert zu steigern“.

Ganz anders sieht es bei der dahinterliegenden, mittlerweile ebenfalls denkmalgeschützten Häuserreihe aus. Deren Fronten fehlt es an jeglicher besonderen Ausstattung. Vor allem auf den Höfen der westlichen Straßenseite zeigt sich nach Ansicht der Experten eine „Einfachbauweise ohne architektonischen Anspruch“.

Häuserzeile ist heute durch Spielplatz unterbrochen

Der Abstand von der vorderen zur hinteren Häuserzeile beträgt nur vier Meter, was bei den Hinterhäusern zu Licht- und Frischluftmangel führte. Erst weil im Krieg zerstörte Vorderhäuser gezielt nicht wieder aufgebaut wurden, besserte sich die Situation. An dieser Stelle im Bereich der Kochstraße 10 befindet sich heute ein Spielplatz, der die einst geschlossene Häuserzeile aufbricht.