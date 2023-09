﻿Im Stil der Hannoverschen Schule: Das sind die Baudenkmale an der Lindener Weberstraße

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Sie wurden im Stil der Hannoverschen Schule errichtet: Die seit 2001 denkmalgeschützten Wohnhäuser an der Weberstraße 9–12 in Linden.

Als die Wohnhäuser an der Weberstraße 9–12 in Linden gebaut wurden, befand sich das ganze Viertel im Wandel. So löste die neue mehrgeschossige Wohnbebauung im Stil der Hannoverschen Schule die vorherigen kleinen Weberhäuschen an diesem Standort ab. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

