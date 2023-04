﻿Auf Fabrik folgen Wohnhäuser: Sehenswerter Wandel an der Stärkestraße in Linden-Nord

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Hübsch anzusehen: Die denkmalgeschützten Vorderhäuser an der Stärkestraße in Linden-Nord.

Die namensgebende frühere Stärkefabrik an der Stärkestraße in Linden-Nord gibt es nicht mehr. Dafür entstanden dort mehrere Wohnhäuser, die heute unter Denkmalschutz stehen. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket