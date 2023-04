﻿Ehemalige Arbeitersiedlung in Badenstedt steht heute unter Denkmalschutz

Inmitten einer ebenfalls denkmalgeschützten Arbeiter-Siedlung: Der ehemalige Schulbau an der Grünaustraße 15 in Badenstedt.

Hannover. Vor knapp 200 Jahren war die Badenstedter Industrie vor allem von einem Unternehmen geprägt: den Egestorffschen Salzwerken. Für die vielen Arbeiter, die in der Saline Egestorffhall oder einer der großen Fabriken im Nachbarort Linden schufteten, waren Wohnungen nötig. Daher entstanden in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche Arbeitersiedlungen in Badenstedt, von denen die Häuser an der Westseite der Grünaustraße fast unverändert erhalten sind. Die Gebäude mit den Hausnummern 7 bis 19 stehen seit mehreren Jahrzehnten zusammen mit dem ehemaligen Schulbau in deren Mitte unter Denkmalschutz.

Schulhaus war der Wegbereiter für Schulzentrum

Erbaut wurden die eingeschossigen, traufständigen Ziegelbauten laut Denkmalschützern um das Jahr 1880. Die Wohnhäuser an der Grünaustraße haben allesamt Ziegelgliederungen und ein Satteldach mit Pfannendeckung. Zudem besitzen die Gebäude mit den Hausnummern 7, 13, 17 und 19 ein Zwerchhaus.

Das Wohnhaus mit der Nummer 15A sticht als zweigeschossiger Bau mit original erhaltener Haustür (wie an der Grünaustraße 19) ein wenig hervor. Bei allen anderen Bauten sind die Fenster erneuert.

Eingerahmt von den Wohnhäusern wird die ehemalige Schule an der Grünaustraße 15. Sie wurde laut Denkmalschützern im Jahr 1900 „als Ersatz für die kleine Dorfschule im Kapellenweg errichtet“. Laut Stadtlexikon Hannover erfolgte der Neubau erst 1909 und war „Keimzelle des 1978 eingerichteten Schulzentrums an der Diesterwegstraße“. Der heutige Namensgeber der 1885 angelegten Grünaustraße, Ernst Grünau, war einer der ersten Lehrer in der damals neu fertiggestellten Dorfschule am Kapellenweg.