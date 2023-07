﻿Ein Klo-Haus am Stöckener Friedhof steht unter Denkmalschutz

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Denkmal an Denkmal? Der Stadtfriedhof Stöcken (im Hintergrund) und das Toilettenhäuschen mit Kiosk an der Stöckener Straße 66 (im Vordergrund).

Für gewöhnlich stehen vor allem alte Wohnhäuser oder besondere historische Bauten unter Denkmalschutz. Nicht so am Stöckener Friedhof – denn dort ist seit einigen Jahren eine Bedürfnisanstalt denkmalgeschützt. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

