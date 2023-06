﻿Typisch für die Fünfzigerjahre: Darum stehen das Finanzamt Mitte und die Lavesallee unter Denkmalschutz

Kostenfrei bis 13:01 Uhr lesen

„Picknick and Run“

Die Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Sehnde haben den Spendenlauf „Picknick and Run“ des Vereins Gemeinsam für Sehnde gewonnen. Sie hatten am Freitag hinter den Gefängnismauern mehr Runden erlaufen als die Bevölkerung am Sonntag in Rethmar. Mit einem außergewöhnlichen Rahmenprogramm auf dem Golfplatz kamen weitere Spenden zusammen.