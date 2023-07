﻿Im Haus der Wirtschaftsförderung in Vahrenwald saß früher ein Weltunternehmen

Vahrenwald. Heute befindet sich in dem Verwaltungsbau an der Vahrenwalder Straße 7 die Wirtschaftsförderung der Region Hannover. Ursprünglich erbaut wurde das Haus vor gut hundert Jahren für einen Weltkonzern aus Hannover. Unter Denkmalschutz steht der Bau seit mehreren Jahrzehnten mit seiner künstlerischen, wissenschaftlichen, städtebaulichen und „geschichtlichen Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes durch beispielhafte Ausprägung eines Stils und/oder Gebäudetypus“, so das Landesamt für Denkmalpflege.

Haus der Wirtschaftsförderung ursprünglich für die „Conti“ geschaffen

Geplant wurde der traufständige, langgestreckte Steinbau zwischen 1912 und 1914 vom Architekten Peter Behrens. Er konzipierte das viergeschossige, repräsentative Gebäude als neuen Stammsitz der Continental Gummi-Werke. Nach einer Kriegsunterbrechung wurde das heutige Denkmal in den Jahren 1919/20 ausgebaut.

Besonderheiten am Bau sind den Denkmalschützern zufolge eine „Vertikalgliederung durch eng nebeneinander platzierte Fenster mit dazwischenliegenden Lisenen“. Gleichzeitig gebe es auch eine Horizontalgliederung durch ein kräftiges Gesims über dem zweiten Obergeschoss sowie ein zurückspringendes drittes Obergeschoss.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der damalige Conti-Sitz stark zerstört, weshalb ein heute ebenfalls denkmalgeschützter Neubau am Königsworther Platz entstand. Das Verwaltungsgebäude in Vahrenwald wurde in den Fünfzigererjahren stark verändert wiederhergestellt und ist seit 2012 das Haus der Wirtschaftsförderung – für das Landesamt für Denkmalpflege gilt es noch heute als „wichtiges Beispiel für den Anfang der modernen Verwaltungsarchitektur in Deutschland“.

