﻿Warum in Linden-Nord ein Wohnblock unter Denkmalschutz steht

Kindeswohlgefährdung

Raum für „Doktorspiele“ geplant: Landesjugendamt geht gegen Kita in Hannover vor

Das Landesjugendamt stoppt das pädagogische Konzept einer Kita in Hannover, weil die Aufsichtsbehörde das Kindeswohl gefährdet sieht: Die Einrichtung will einen Raum für „Doktorspiele“ einrichten, in dem sich die Kinder ausziehen und frühkindliche sexuelle Erfahrungen sammeln können.