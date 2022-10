﻿Historische Häuser auf modernem Klinikgelände: Diese Bauten des Krankenhauses Siloah sind denkmalgeschützt

Vor knapp zehn Jahren bekam das hannoversche Krankenhaus Siloah in Linden-Süd einen Neubau direkt am Leineufer. Doch auf dem Klinikgelände gibt es auch noch drei historische Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Eine weitere Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.

Hannover. Für die Denkmalschützer stellen sie „die letzten großen öffentlichen Bauten der Stadt Linden dar“ – die historischen Gebäude des Krankenhauses Siloah stammen aus den Anfangsjahren der Klinik, die zwischen 1907 und 1909 in der damaligen Stadt Linden nach Plänen von Georg Fröhlich errichtet wurde. Sie befinden sich noch heute auf dem Gelände an der Roesebeckstraße 15 in Linden-Süd. Unter Denkmalschutz stehen die Bauten aufgrund ihrer „städtebaulichen Bedeutung von prägendem Einfluss als Element des räumlichen Gefüges einer Schloss-, Guts-, Hof- und Gartenanlage“, wie es in den Unterlagen der Denkmalschützer heißt.

Krankenhaus Siloah entstand Anfang des 20. Jahrhunderts

Bei den drei Gebäuden, die heute den Zusatz K, M und L haben, handelt es sich um zweigeschossige Putzbauten in vereinfachten Jugendstil- und Neoklassizismusformen, die von einem Mansarddach abgeschlossen werden.

Erste Erweiterungen erfolgten schon um 1912 mit einem Infektions- und einem Bettenhaus, den heutigen Gebäuden K und L. Auffällig an diesen beiden Klinikbauten ist die Südseite, die aufwendig als repräsentative Gartenfassade gestaltet wurde. Heute ist das Siloah ein moderner Gebäudekomplex, der vor knapp zehn Jahren errichtet wurde. Früher bestand das Krankenhaus aus den drei großen, nun denkmalgeschützten Gebäuden und mehreren Pavillons.

Doch im Zweiten Weltkrieg wurden viele der Trakte zerstört, weshalb 1957 ein erster Neubau eröffnet wurde. Trotzdem gibt es in den drei Denkmalen laut Denkmalschutz zahlreiche original erhaltene oder entsprechend nachgebildete Fenster. Bei dem Gebäude L kommt noch eine historische Treppe im Inneren hinzu.

Von Robin Beck