﻿Mitsamt Straßenpflaster: Das steht an der Waldheimstraße unter Denkmalschutz

Veranstaltungshinweis

Warum starben DDR-Bürger am 17. Juni 1953 in Ost-Berlin durch sowjetische Kugeln? Mit einer Gedenkveranstaltung am 8. Juni erinnern der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Hartmut Büttner und Partner im Rathaus Garbsen an den Volksaufstand.