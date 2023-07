﻿An der Fösse- und Limmerstraße: Diese Denkmale vollenden den Küchengartenplatz

Linden-Nord. Sie füllten vor knapp 100 Jahren das laut Denkmaltopographie „städtebauliche Vakuum“ am Küchengartenplatz – seit mehreren Jahrzehnten stehen die Gebäude auch unter Denkmalschutz. Erbaut wurde der Häuserblock an der Fössestraße 4-12 sowie der an der Limmerstraße 3-5 im Jahr 1927 von dem hannoverschen Architekten Friedrich Hartjenstein, der auch das Capitol entwarf.

Küchengarten-Denkmale mit zierlichen Fassaden und figürlichen Reliefs

Bei den Denkmalen am Küchengartenplatz handelt es sich um viergeschossige Klinkerbauten für Wohnen und Gewerbe. Allerdings zeigen die flächigen Fronten an der Fössestraße 8-12 und Limmerstraße 3-5 „lediglich eine differenzierte Horizontalgliederung“, so die Denkmalschützer – und auch die alten Sprossenfenster wurden ersetzt.

Dafür gebe es an der Hauptfassade (Fössestraße 4 und 6) kielförmige Erker an den Gebäudeecken, kastenförmige Dachhäuser und eine reichere Gestaltung. Dennoch wirkt die Fassade nach der Denkmaltopographie „vergleichsweise zierlich“ und lässt ihren „ganzen Reichtum erst in der Nähe erschließen“.

Dazu trägt außer den nach der Totalsanierung neu installierten, überwiegend sehr modern-schlanken Schriftzügen auch der historische Fassadenschmuck am früher genannten „Kaufhaus am Küchengarten“ bei. Denn beim genauen Hinschauen fallen neben Drillingsfenstern und Eckskulpturen auch figürliche Reliefplatten auf, die möglicherweise vom Bildhauer Ludwig Vierthaler stammen.

bec

HAZ