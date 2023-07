﻿Mit Elementen des „Neuen Bauens“: Das sind die Denkmale um den Brehmhof

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Eines der denkmalgeschützten Häuser an der Brehmstraße, die vor allem mit tierischen Details und Elementen des „Neuen Bauens“ auffallen.

Zwischen den beiden Weltkriegen entstand die Wohnsiedlung rund um den Brehmhof in Hannover. Die Wohnhäuser folgen einer Formsprache und haben einen sparsam-tierischen Dekor an den Fenstern – die aber nicht mehr original sind. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket