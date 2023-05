﻿Dennis Bohnecke: Sein neues Leben im Zeichen des Teestübchens

Hannover. Es gibt diese Momente, in denen sich ein Kreis schließt. Dennis Bohnecke (44) stellt das Tablett mit Tasse und Teekanne vorsichtig auf dem Tisch im Wintergarten der T-Kantine ab. Die Erweiterung des Teestübchens am Ballhofplatz hat eine Fensterfront zum Hinterhof, man blickt in eine grüne Gartenoase. Bohnecke deutet zu einem der Balkone im Nebenhaus. „Da habe ich früher gewohnt, noch mit meiner damaligen Freundin.“ Mit Blick auf seine Zukunft? Der frühere GOP-Direktor hält kurz inne, schmunzelt. „Stimmt. Mit Blick auf meine Zukunft.“

Er war einmal Deutschlands jüngster Varieté-Chef: Ende 2007 übernahm Bohnecke (damals hieß er noch Meyer) als 28-Jähriger das Theater von Werner Buss (59), der fortan als Kreativdirektor das Programm des stetig wachsenden Entertainment-Unternehmens leitete. Diese Ära ist vorbei. Buss stiegt Ende 2021 aus, am Silvestertag 2022 saß Bohnecke zum letzten Mal im Zuschauerraum an der Georgstraße, schaute „Der Zauberer von Oz“. „Ein guter Abschluss“, sagt er über den emotionalen Moment.

Die weihnachtlichen Kindermusicals – längst eine Tradition in Hannover – waren einst seine Idee gewesen, doch die Produktion von Regisseur Knut Gminder und Komponist Jens Eckhoff (47) hatte in der Corona-Pandemie etliche Male verschoben werden müssen.

Werner Buss war im GOP sein Mentor

Für Bohnecke war es ein GOP-Besuch unter besonderen Umständen. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte bereits Nadine Matzat (47) die Leitung des Hauses übernommen. Ihr Vorgänger war lange krankgeschrieben, seit 31. Dezember ist Bohnecke offiziell ausgeschieden.

„Es war eine intensive, eine schöne Zeit.“ Damit meint er vor allem die Zusammenarbeit mit Buss, der einst schon beim Vorstellungsgespräch in dem Schlaks im braunen Cordanzug einen Mann mit Zukunftsperspektiven sah. „Es waren unsere 50 Jahre“, sagt Bohnecke. Zu der (leicht aufgerundeten) Rechnung steuerte er 20 Jahre „Liebe und Leidenschaft“ bei, Buss sogar fast 30.

Ein Herz für das GOP: Werner Buss (rechts) machte Dennis Bohnecke zu seinem Nachfolger als Varieté-Direktor. © Quelle: Rainer Dröse

„Ich kann mit Freude darauf zurückblicken, diese Jahre haben mich geprägt“, sagt er mit einigen Monaten Abstand zu Artisten, Proben und Premieren. Das GOP sei für ihn nie ein „normaler Job“ gewesen, sondern eine „Herzensangelegenheit“. Doch in manchen Momenten des Lebens ist das Herz nicht stark genug, um die Last der Welt zu tragen. Im August 2020 starb Bohneckes Mutter nach jahrzehntelanger schwerer Krankheit, ihn hatte das Thema begleitet, seit er 15 Jahre alt war. „Es war ein Leben im Dauerstress – für Herz und Seele“, sagt er im Rückblick.

Corona war auch Motivation für den GOP-Direktor

Doch im ersten Corona-Jahr blieb keine Zeit für Trauer. Bohnecke haderte anfangs nicht mit der Pandemie. „Das war auch eine Herausforderung, das Virus hat mich und das Team motiviert, andere Wege zu beschreiten.“ Hygienekonzepte, neue Bestuhlung, Sicherheitsabstände, Lüftungssysteme. Die ersten Klippen umschiffte das GOP. Doch als im Herbst 2020 klar war, dass Wintervariéte und Kindermusical ausfallen würden, „da war die Energie der ersten Wochen und Monate weg“, erinnert sich Bohnecke. „Es war zermürbend.“ In dieser Phase holte ihn ein, dass er im Privatleben „die Trauer über Jahrzehnte ausgeblendet“ hatte.

Bohnecke machte weiter. Doch im Sommer 2021 hatte der umtriebige, stets gut gelaunte Netzwerker, der auch weiterhin viele Ehrenämter wie im Freundeskreis Hannover, im TKH und vor allem den Vorsitz der City-Gemeinschaft schultert, „keine Power mehr. Es war klar: So geht es nicht weiter.“ Zumal der Job volle Kraft erfordert hätte: „Nach außen steht das GOP für die bunte Varieté-Welt. Aber am Ende des Tages ist es ein Wirtschaftsunternehmen.“ In dem, wie in vielen anderen Branchen auch, ein Generationswechsel vollzogen wurde, der den Fokus auf die Zahlen rückte.

Die Bohneckes sind eine besondere Familie

Was war sein Rückhalt in dieser Zeit? „Die Familie“, sagt Bohnecke. Und zwar eine ganz besondere Familie. Seit 2014 ist er mit Josephine Bohnecke (38) verheiratet, hat auch ihren Namen angenommen. Schwiegervater Günther (77) gründete einst das Teestübchen am Ballhof, etablierte zunächst mit der Boutique „Marie Jo“ und später mit „Jäger und Sammler“ in der Nordstadt und in Linden auch noch ein zweites, ein modisches Standbein. Als „Ideenkaufmann“ ließ er sich in den wilden 1970er-Jahren ins Telefonbuch eintragen.

Fensterverkauf: Dennis und Josephine Bohnecke überbrückten die Corona-Lockdowns mit „Cake away“-Aktionen. © Quelle: privat

Als in den Lockdowns das Varieté geschlossen war, hatte der 44-Jährige schon mitgeholfen. Dennis Bohnecke stand am Teestübchenfenster und verkaufte Zimtschnecken, unterstützte seine Frau bei „Cake away“-Aktionen. Jetzt ist er auch offiziell Teil des Familienbusiness. „Josephine fragte sich neulich, wie wir das alles geschafft haben, als ich noch Vollzeit im GOP war“, erzählt er. Der „Familienrat“ tage täglich, um Entscheidungen zu treffen, alle zwei Wochen gebe es Meetings. Was ist Bohneckes Aufgabe? „Ich pendle“, sagt er vergnügt. Büro, Marketing, Bestellungen. Falle eine Kraft in einer der „Jäger und Sammler“-Filialen aus, springe er ein. Vor wenigen Wochen machte er eine Prüfung als Teesommelier mit Bestnoten. Ein neues Herzensthema. „Es ist gar nicht so einfach, chinesischen von japanischem grünen Tee zu unterscheiden.“

Sein neues Thema: Dennis Bohnecke will in der T-Kantine neben dem Teestübchen demnächst Teeseminare anbieten. © Quelle: Rainer Dröse

Das Thema hat ihn gepackt, er kann viel über Sensorik, Anbaugebiete und die richtige Ziehzeit berichten, das Wissen will er demnächst in Teeseminaren weitergeben. Der frühere GOP-Direktor ist eingetaucht in den Bohnecke-Kosmos – und fühlt sich pudelwohl darin. „Wir machen das für uns. Das ist eine Familie mit mehr als 50 Jahren Geschichte.“ Er meint seine perfektionistische Frau, die stetig das Rezept für den Käsekuchenklassiker verfeinert und ein halbes Jahr an einer Zitronen-Baiser-Torte tüftelt. Tochter Lotta (7) und Sohn Gustav (4), die schon mit eigenen Schürzen durch das urige Lokal wuseln. Und die Menschen, die geduldig vor der Tür Schlange stehen, um einen Platz zu ergattern.

Mehr als 50 Jahre Familiengeschichte: Günther Bohnecke mit seiner Frau Ute und Tochter Josephine vor dem Teestübchen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ich mache mir Gedanken, wie es weitergeht“, sagt Günther Bohnecke. Der 77-Jährige will zwar demnächst seiner Tochter Josephine das Teestübchen komplett übertragen, aber „Seniorchef und kreativer Berater“ für neue Projekte bleiben. Dass der „Wunsch-Schwiegersohn“ an Bord ist, findet er „großartig“. Ihm ist aber wichtig, zu betonen: „Das ist kein Stillstand. Eher Arbeitsteilung.“

2005 stand Dennis Bohnecke vor dem Sprung, damals hatte er mit einem Job an einem New Yorker Theater geliebäugelt. Und heute? „Es kann und wird mich nichts aus Hannover wegziehen. Was wir hier aufgebaut haben, ist ein besonderer Schatz.“ Den will er hüten.

