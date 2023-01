﻿Geboren zu Kaisers Zeiten: Erna Brosig ist die älteste Hannoveranerin – und feiert 112. Geburtstag

Die drittälteste Deutsche

Erna Brosig ist mittlerweile auf den dritten Platz vorgerückt: Wikipedia führt eine „Liste der ältesten Menschen in den deutschsprachigen Ländern“, die naturgemäß häufig aktualisiert werden muss. Einige der dort verzeichneten Jubilare wurden in Gegenden geboren, die heute nicht mehr zu Deutschland gehören – wie die 112-jährige Erna Brosig aus Hannover, deren Heimatstadt Breslau seit 1945 zu Polen gehört. Älter als sie sind nur zwei noch lebende Personen: Charlotte Kretschmann aus Baden-Württemberg stamme gebürtig ebenfalls aus Breslau und ist 113 Jahre alt. Noch ein paar Tage älter als sie ist die ebenfalls 113-jährige Maria Aulenbacher, die allerdings mit 101 Jahren in die USA zu ihrer Familie auswanderte. So gesehen ist Erna Brosig der zweitälteste in Deutschland lebende Mensch. Der Rekord des nach wissenschaftlicher Überprüfung weltweit ältesten Menschen überhaupt dürfte allerdings noch auf Jahre in Frankreich bleiben: Die Französin Jeanne Calment starb 1997 im Alter von 122 Jahren.