﻿VfL Eintracht wird 175 – so feierte der älteste Sportverein Hannovers

Hannover. Um sein 175-jähriges Jubiläum gebührend zu feiern, lud der VfL Eintracht Hannover an diesem Wochenende zu einem großen Fest auf der Sportanlage in der Hoppenstedtstraße. Am Samstag startete der offizielle Teil des Events mit einer Eröffnung durch den Vereinspräsidenten Thomas Behling und Bürgermeister Thomas Hermann. Zuvor hatte man sich bei einem Allstar-Fußballspiel schon einmal aufgewärmt, bei dem unter anderem auch Regionspräsident Steffen Krach auflief. „Hier herrscht eine familiäre Atmosphäre und auch die Vernetzung in der Nachbarschaft ist von entscheidender Bedetung“, erklärte der Bürgermeister.

Auch er schnürte für das Allstar-Spiel die Fußballschuhe: Regionspräsident Steffen Krach © Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Überraschung für den Vereinspräsidenten

Das Fest zum Jubiläum bot auch die Gelegenheit, auf die traditionsreiche Geschichte der Eintracht zurückzublicken sowie die Erfolge des Vereins und der Mitglieder in der letzten Zeit hervorzuheben. So wurden etwa die Fußballerinnen der B-Jugend geehrt. Ebenfalls gewürdigt wurde die Leistung von Torben Schaper, der im vergangenen Jahr deutscher U23-Hammerwurf-Meister wurde. Auch Luna Fischer, die im Juli den deutschen U18-Meistertitel über 400 Meter gewann, wurde geehrt. Die 16-Jährige ist der Eintracht bereits seit etwa neun Jahren treu, wie sie bei der Feier erzählte. Geschäftsführerin Mareike Wietler unterstrich die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit für den Verein und die dazugehörige Kooperation mit Schulen. Außerdem engagiere sich die Eintracht für die Integration von Geflüchteten. „Teilhabe und Vielfalt sind uns wichtig“, sagt Marieke Wietler.

Auf den Vereinspräsidenten wartete noch eine besondere Überraschung: Thomas Behling bekam für seine Verdienste um dem Sport vom niedersächsischen Leichtathletikverband eine Ehrennadel verliehen.

Politik trifft auf Sport

Dem Anlass entsprechend konnten die Besucher auch an verschiedenen sportlichen Aktionen wie einer Ralley teilnehmen, auf die Jüngsten warteten unter anderem eine Hüpfburg und Kinderschminken, zudem präsentierten Sportgruppen ihr Können. Auch Vertreter aus der Kommunal- und Bundespolitik kamen in die Südstadt, um der Eintracht zum Jubiläum zu gratulieren, so etwa der Bundestagsabgeornete Adis Ahmetovic (SPD) und die Ratsfrau Kerstin Klebe-Politze (SPD) sowie ihr Mann, der Landtagsabgeordnete Stefan Politze (SPD).

Die Jubiläumsfeierlichkeiten endeten am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst für die Vereinsmitglieder, einwm von den Besuchern organisierten Frühstück mit Frühschoppen sowie einem Pétanque-Turnier.

