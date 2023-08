﻿Der Boss im Klamottenladen: Die Geschichte von Sascha Boss

Hannover. Kalli ist schon da, als wir auf den Balkon der Erdgeschosswohnung treten. Kalli ist ein Grashüpfer, der Sascha Boss regelmäßig besucht. Diesmal aber macht er sich davon, bevor der Reporter die Kamera zücken kann. Doch Kalli ist nicht das einzige Haustier von Sascha Boss. Im Garten leben drei Wachteln in einem kleinen Gehege. Boss holt ein paar Eier, hält sie in der flachen Hand: „Sehr gesund!“ Dann geht er, vorbei an Grill, Pizzaofen und Räucherofen, in die voll ausgestattete Küche, um die Eier in die Pfanne zu hauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sascha Boss sagt seinen Kunden meist nicht, wie er heißt. Denn das würde ihm keiner glauben. Wenn Sascha Boss nicht Wachteleier brät oder Objekte modelliert oder kleine Skulpturen schnitzt oder Modelle baut oder mit dem Grashüpfer Kalli redet, dann verkauft er Herrenoberbekleidung bei Wormland.

Nachgebaut: Sascha Boss hat die Mondrakete aus „Tim und Struppi“ aus Kunstharz gegossen. Unter der Rakete ein paar Erstausgaben des Comics. © Quelle: Bert Strebe

Obwohl: Man findet ihn meist im obersten Stock, wo es etwas legerer zugeht als in der Businessanzugabteilung eine Treppe tiefer. Oben ist die baden-württembergische Marke seltener vertreten. Sascha Boss ist nicht so der Schlips-und-Kragen-Typ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sascha Boss kam im September 1968 in Ulm zur Welt. Sein Vater hatte dort Architektur studiert, seine Mutter erstellte Bilanzen für Firmen. Das Paar zog mit dem Sohn in die Schweiz um, wo der Vater in Stein am Rhein eine Anstellung gefunden hatte (und wovon eine Fußmatte auf Boss’ Balkon mit der Schweizer Flagge zeugt). Und wiederum wegen einer Anstellung für den Vater verschlug es die Familie Ende der Siebzigerjahre nach Hannover.

Koch gelernt, Verkäufer geworden

Der Vater hat Sascha Boss geprägt. Auch handwerklich: „Mach’s lieber ordentlich, hat er immer gesagt.“ Boss hat es beherzigt. „Bis zu meinem 40. Lebensjahr hatte ich eine Siebentagewoche. Während andere auf dem Sofa saßen und Chips gegessen haben, habe ich an der Podbi Treppenhäuser sauber gemacht.“

Nicht nur. Boss hat Koch gelernt, im „Lila Kranz“, hat dort und in anderen ersten Häusern gearbeitet, bis er merkte, dass der raue Küchenton auf Dauer nicht seins war. Er erinnerte sich, dass er als Jugendlicher auf der Messe mit einem Onkel Schleifgeräte feilgeboten und dort das Verkaufen gelernt hatte. Er begann in einem Jeansladen neben Wormland, wurde abgeworben. Seit 31 Jahren ist er jetzt dort. Zusätzlich hat er für eine Werbeagentur gearbeitet. Und Handwerksjobs für Künstler übernommen. Und geputzt.

Davon hat er gleich zwei: Sascha Boss auf einem seiner antiken Zahnarztstühle. © Quelle: Bert Strebe

Die Jahre voller Arbeit waren die Voraussetzung dafür, dass Sascha Boss jetzt da leben kann, wo er lebt, in einer Eigentumswohnung in der List, in der jeder Quadratzentimeter seine Handschrift trägt, von der selbst gemauerten Flurwand bis zu der eigenhändig aus Glasbausteinen errichteten schneckenförmigen Dusche, die ins Wohnzimmer hineinragt (aber die Glasbausteine sind nicht durchsichtig).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Arbeitszimmer steht ein antiker Zahnarztstuhl, einen zweiten restauriert Boss gerade, in einer Ecke entdeckt man eine (noch zu restaurierende) Marienstatue. An den Wänden mit Strasssteinen verzierte Tierschädel. Boss hat auch die Mondrakete aus den „Tim und Struppi“-Comics (von denen er ein paar Erstausgaben sein eigen nennt) aus Kunstharz gegossen.

Ein Prinzip hat er bei aller Arbeit nie vernachlässigt: Mittagsschlaf halten. Und ein weiteres auch nicht: gut essen. Nichts Billiges. Er macht sogar seine Konfitüre selbst, im Garten stehen Kornelkirsche, Quitte, Stachelpflaume. Er mag die Wegwerfgesellschaft nicht, möchte seinen Kunden nur Kleidung verkaufen, die sie jahrelang tragen können.

Er wirkt wie jemand, der, bei aller Aktivität, in sich ruht. Er wirkt zufrieden. Man könnte neidisch werden.

HAZ