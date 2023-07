﻿Der Fall der Krebsärztin Mechthild Bach – das tödliche Ende einer Justiztragödie

Hannover. Wohl kaum haben ein Ermittlungsverfahren und eine Anklage wegen mehrfachen Totschlags ein Land so gespalten wie der Fall der Krebsärztin Mechthild Bach aus Langenhagen. Und das vorzeitige Ende des Prozesses ist bezeichnend für die Tragik dieses Kriminalfalls.

Die Internistin gilt als Spezialistin für aussichtslose Fälle. Als Belegärztin in der Paracelsus-Klinik in Langenhagen genießt sie hohes Ansehen bei ihren Patienten und deren Angehörigen. Doch eine Überprüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) bringt einen fürchterlichen Verdacht zutage: Sie soll 78 Patienten ins Jenseits befördert haben. Der Fall sorgt bundesweit für Furore, schnell ist der Begriff „Todesengel“ geboren. Die Medien von „Bild“ bis „Spiegel“ überschlagen sich in der Berichterstattung in dem außergewöhnlichen Kriminalfall, der auch Züge eines Justizskandals in sich trägt.

Fünf Jahre nach Ermittlungsbeginn fängt der Prozess an

Erst fünf Jahre nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe wird die Ärztin Ende Februar 2008 vor Gericht gestellt. Der Grund für die lange Verfahrensdauer ist, dass der Gutachter der Staatsanwaltschaft Hannover so lange für die Begutachtung der Fälle brauchte. In der Anklage ist schließlich von acht Fällen des Totschlags die Rede. Der Vorwurf: Mechthild Bach soll Krebspatienten – 52 bis 96 Jahre alt – mit zu hohen Dosen Morphin in den Tod gespritzt haben.

Der Prozess platzt im August 2008, weil ein Richter schwer erkrankt ist. 23 Verhandlungstage sitzt die Ärztin, deren ehemalige Patienten den Prozess regelmäßig verfolgen, auf der Anklagebank. Viele von ihnen können nicht verstehen, dass die einfühlsame Medizinerin angeklagt wird. Schließlich sei sie aufopferungsvoll Tag und nacht für ihre Patienten da gewesen, sagen einige. Gerichtsreporterin Annette Rose analysiert diesen ersten Prozess und schreibt: „Es gab zu Prozessbeginn einen Bach-Fanclub und andere Beobachter, die der Ärztin sehr kritisch gegenüberstanden. Im Laufe des Prozesses ist das gekippt, weil auch neutrale Beobachter sahen, wie sehr das Gericht dem Anklage-Gutachter zugeneigt war und wie sehr sich die Richter gegen die mühsame und zeitraubende Aufklärung von Vorerkrankungen der Verstorbenen sträubten.“

Zwischenbilanz der Kammer am 50. Verhandlungstag

Im Oktober 2009 beginnt die Verhandlung von vorne. Mittlerweile umfasst die Anklage 13 Fälle des Totschlags. Der zweite Prozess gerät zu einer Schlacht der medizinischen Experten. Im Landgericht Hannover streiten sich der Gutachter der Staatsanwaltschaft und der Sachverständige der Anwälte über die Wirkung und Dosen von Medikamenten. Öfter gleitet der fachmedizinische Diskurs in Polemik ab. Und Anwalt Matthias Waldraff meint angesichts der langen Verfahrensdauer bei der weiteren Absprache von Terminen: „Ich muss das wissen – für meine weitere Lebensplanung.“

Ironie hilft dem erfahrenen Strafverteidiger am 50. Verhandlungstag im Januar 2011 nicht mehr weiter. Richter Wolfgang Rosenbusch zieht eine Zwischenbilanz. In den sechs bislang verhandelten Fällen hält die Schwurgerichtskammer den Vorwurf des Totschlags für bewiesen. „Die Patienten sind keines natürlichen Todes gestorben“, sagt Richter Rosenbusch. Bach habe allen Morphin und Valium „ohne medizinische Rechtfertigung in hohen bis sehr hohen Dosierungen“ verabreicht.

In zwei Fällen ging das Gericht von Mord aus

Und in den Fällen der Patienten Emil H. (78) und Günter B. (63) kann die Kammer sogar einen Mord nicht ausschließen. „Beide waren bewusstseinsklar, sie hätten entscheiden können, ob sie die Medikamente wollten.“ H. litt an Darmkrebs und hatte laut Bach einen künstlichen Ausgang abgelehnt. B. glaubte aufgrund einer Fehldiagnose, dass er Leukämie habe, litt aber tatsächlich an anderen schweren Krankheiten. Beide seien möglicherweise arg- und wehrlos gewesen, weil sie glaubten, heilend oder schmerzlindernd behandelt zu werden, so Rosenbusch. Deshalb komme eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht.

Bei der Bewertung der Fälle legen die Richter eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 25. Juli 2010 zugrunde. Die Bundesrichter haben hier bei der Abgrenzung von aktiver Tötung zur Sterbehilfe wesentlich auf den Willen oder möglichen Willen des Patienten abgestellt. Konkret ging es um die Frage, ob eine Behandlung abgebrochen werden dürfe. „Einen Patientenwunsch nach Behandlungsabbruch konnte die Kammer nicht feststellen“, so Richter Rosenbusch. Auch ein Sterbewille sei während der langen Beweisaufnahmen nicht feststellbar gewesen. Einige Patienten hätten sogar Pläne für die Zukunft gemacht.

Angeklagte nimmt sich das Leben

Im Podcast„True Crime Hannover“ von HAZ und NP beleuchten Matthias Waldraff, Anwalt der Krebsärztin, und unser Redakteur Thomas Nagel das Für und Wider des Falls. Es geht um ethische Fragen wie Sterbehilfe und Leidensminderung. Und um die spannende Frage, warum Juristen sich so schwer damit tun, vermeintliche Verfehlungen von Ärzten in Paragrafen zu pressen.

Mechthild Bach beendet diese Justiz-Tragödie auf ihre Art: Am 24. Januar 2011 setzt sie ihrem Leben mit einer Überdosis Morphin ein Ende.

