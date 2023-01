﻿Der Fall Heros aus Hannover: 540 Millionen Euro sind weg

Es war bis dahin der größte Wirtschaftsbetrug in der deutschen Geschichte. Das Geldtransportunternehmen Heros aus Hannover arbeitete für die größten Unternehmen in Deutschland. Die bleiben am Ende auf einem Millionenschaden sitzen.

Hannover. Dies ist die Geschichte eines Unternehmens, das von außen umstritten, aber sehr erfolgreich schien. Von innen allerdings von Geiz und Gier zerfressen wurde. In dem Untreue und eine Selbstbedienungsmentalität die Normalität waren. Brauchst du eine Million? Nimm sie Dir! Dies ist die Geschichte der Geldtransportfirma Heros aus Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist auch die Geschichte eines Mannes, der es von weit unten ganz nach oben geschafft hat – nur war sein System von Beginn auf Betrug aufgebaut. Immer mehr Millionen verschwinden im Laufe der Jahr. Am Ende stand die sagenhafte Summe von 540 Millionen Euro Schaden. Jürgen P. (der Name ist geändert) fiel tief.

5000 Mark Startkapital

1978 gründete er nach eigenen Angaben vor Gericht mit einem Startkapital von nur 5000 Mark die Firma Heros. Als er noch Autoverkäufer war, habe er im Nebenjob ein Bewachungsgewerbe aufgezogen. 1990 zog P. mit seiner Firma und einem Freund nach Hamburg, wo er sich bessere Geschäfte versprach. Dort habe er Geldtransporteure kennengelernt. Und mit einem gebrauchten Panzerwagen vom Geldtransport-Marktführer Brinks („gekauft für 3500 Mark“) sein eigenes Transportgeschäft eröffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon 1990 habe Heros Verluste von drei bis vier Millionen Mark gehabt, führte er aus. Grund sei der Diebstahl eines Fahrers gewesen, „der mit 1,3 Millionen Mark aus einem Geldtransporter verschwand“. Um den Schaden ersetzen zu können, habe er einen Bankkredit aufnehmen müssen. Plötzlich hätten Kunden zu ihrer Sicherheit gefordert, dass zwei Personen im Geldtransporter fahren und beim Zählen des Geldes mehrere Angestellte anwesend sein mussten. Er habe das Personal schlagartig aufstocken müssen, aber die Preise nicht dementsprechend erhöhen können.

Er entwickelte eine ganz eigene Strategie und kaufte ein. „Wenn man statt einem oder zwei Kunden in einer Straße fünf oder sechs hat, rechnet sich das besser.“ 1995 habe Heros in Hamburg eine eigene Geldbearbeitungsfirma gegründet, die für die Zentralbanken das Zählen des Kundengeldes übernahm.

Bilanzen gefälscht

Die Gesellschaftereinlage von mehreren Millionen Mark habe man nur mit veruntreuten Kundengeldern bestreiten können. Auch die Bilanzen von Heros seien gefälscht worden. Man habe Einnahmen durch fingierte Transportaufträge vorgespiegelt, „was dem Wirtschaftsprüfer nicht auffallen konnte“, sagte der Chef vor Gericht

Es fiel niemanden auf. Manche wurden misstrauisch, als er 2005 den Konkurrenten Securitas für drei Millionen Euro aufkaufte. Heros war damit Marktführer in Deutschland, hatte aber schon einen zweifelhaften Ruf, weil sie ihre Dienste an die großen Unternehmen günstig anboten. Und weil sie Dumpinglöhne zahlten. Aber Heros mit dem Hauptsitz am Mühlenberg konnte immer mehr Kunden gewinnen, darunter die großen Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, Elektroläden, Fastfood-Ketten und auch mehrere Banken. Die Firmen ließen sich blenden von den Angeboten, die weit günstiger als die der Konkurrenz waren. In den scheinbar besten Heros-Zeiten fuhren täglich 1800 Panzerwagen quer durch Deutschland, um bis zu 600 Millionen Euro täglich zu verteilen. Vom Supermarkt zur Bank oder umgekehrt oder von einer Filiale zur anderen, wenn eine Bargeld brauchte.

Klassisches Schneeballsystem

Nur nahm das Geld auch oft Umwege. Denn die Löcher wurden größer. Und so nutzte Heros das Geld von einer Firma, um eine andere erst einmal auszubezahlen. Und dazu kamen auch noch die Summen, die sich Chefs und Angestellte gerne abzweigten (siehe Text unten). Beschwerte sich ein Unternehmen über verspätete Zahlungen, wurden sie vertröstet oder Heros zahlte Strafzinsen. Gerne wurden auch Angestellte der Kunden großzügig finanziell bedacht, damit sie keine unangenehmen Fragen stellten. Ein klassisches Schneeballsystem mit immer riesiger werdenden Millionenbeträgen. Irgendwann wurde es Karstadt in Mönchengladbach zu viel, das Unternehmen erstattete Anzeige, die Ermittlungen begannen. Auch andere Unternehmen hatten genug von den ewig wiederkehrenden Löchern,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durchsuchungen © Quelle: Michael Thomas

P. ahnte, dass es dem Ende zugeht. 2005 habe er noch versucht, das in den Abgrund schlitternde Heros-Unternehmen mit seinen rund 4600 Mitarbeitern zu retten – „mit Geld aus Dubai“. Klappte nicht. Ein Kassensturz habe Verluste von 250 Millionen Euro ergeben. Sein Hamburger Prokurist Bernd K. habe ihn gedrängt, Insolvenz anzumelden. Erste Gespräche seien schon im Januar mit Anwälten geführt worden.

Am Ende wollten der Geschäftsführer und sein Prokurist noch ein bisschen Robin Hood spielen. Sie zweigten 55 Millionen Euro von Großkunden ab und gaben es den kleineren Kunden, damit sie die Pleite nicht so schwer trifft. Die größeren Unternehmen blieben auf einem zum Teil zweistelligen Millionenschaden sitzen. Einen Tag später, am 17. Februar 2005, klingelten Kripobeamte an seinem Anwesen in Wülferode – Heros war endgültig am Ende.

Größter Wirtschaftsbetrug

Im November 2006 begann der Prozess um den größten Wirtschaftsbetrug in der deutschen Nachkriegsgeschichte vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Hildesheim. Zusammen mit dem Chef saßen auf der Anklagebank: der Ex-Chef der Heros-Niederlassung Viersen, der Prokurist für Heros in Hamburg und der Ex-Niederlassungsleiter in Hamburg, Im Laufe der Verhandlung wurde deutlich, dass der Schaden wesentlich höher als zu Beginn angenommen war – am Ende waren es 540 Millionen Euro veruntreute Gelder. Bis heute ist nicht geklärt, wo das ganze Geld geblieben ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Chef wurde am Ende zu zehn Jahren Haft verurteilt, die anderen bekamen zwischen sechseinhalb und acht Haft. Gegen Schmidt wurde später ein zweites Verfahren eröffnet, wegen persönlicher Bereicherung – am Ende erhöhte sich die Strafe auf elf Jahre Gefängnis.

Teil des Stadtbildes damals: Ein Geldtransporter der Firma Heros vor dem Hauptbahnhof. © Quelle: Rainer Dröse

So kassierten Chef und Mitarbeiter ab

Jürgen P. nutzte die Betrügereien bei Heros ganz sicher nicht nur dafür, die Firma zu retten. Auch er als Chef zweigte sich Summen ab, um ein luxuriöses Leben zu führen. So standen zum Beispiel auf seinem Anwesen im Wülferode zahlreiche Luxuskarossen in der Garage und in der Scheune.

Die Ermittler hatten die schwierige Aufgabe herauszufinden, was mit dem veruntreuten Geld passiert ist, was genau P. sich dafür geleistet hat. Und noch immer ist unklar, wo so manche Million gelandet ist.

Teure Uhren

Jürgen P. hat auch seine Ehefrau und seine Töchter mit einbezogen, ihr Vermögenswerte überschrieben. Ein Beispiel: In einem Schweizer Bankschließfach fanden sich 13 teure Armbanduhren, unter anderem der Marken Rolex und Cartier, im Gesamtwert von „nicht weniger als 100.000 Euro“, wie die Schweizer Behörden mitteilen. Das Schließfach lief auf den Namen der Ehefrau Jürgen P. Ermittler und Insolvenzverwalter haben den Verdacht, dass noch immer irgendwo Summen aus dem Vermögen versteckt sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie es zum Teil ablief, erzählte ein ehemaliger Niederlassungsleiter vor Gericht. Im Januar 1996 tauchte ein Fehler auf. „1,3 Millionen waren weg. Abgegeben, aber nicht verbucht“, erzählte Manfred D. Wo die Summe geblieben ist, wisse er nicht. Und sein Interesse war geweckt. „Kein Kunde merkte, dass ihm Geld fehlte.“ Die Differenz wurde einfach beglichen – mit den Summen, die Heros von anderen Kunden holte.Die Folge: Der Heros-Chef forderte immer mehr Bargeld von ihm an. „Das System funktionierte, und ich war ein Teil davon.“

1999 besuchte D. mit dem Mitangeklagten W. ein Casino. „Zuerst spielten wir mit eigenem Geld. Und hatten eine wahnwitzige Idee, mit einem System Geld zu erwirtschaften.“ Klappte nicht. Machte aber nichts, weil es bei Heros ja genügend Geld gab.

Die Löcher in den Kassen wurden größer, die Tüten mit den Scheinen auf irgendwelchen Autobahnraststätten übergeben. Oder auf dem Hinterhof des Heros-Hauptsitzes am Mühlenberg. „Dann hieß es auch manchmal ‚Papa braucht wieder was’.“ Also bekam „Papa“ Geld. Der Mann war bei Rewe für die Kontrolle von Heros zuständig. Geld lag immer irgendwo bereit, die einzelnen Niederlassungen hatten Depots fürs Bargeld – das für die Kunden gedacht war.

Hotel in Bulgarien

D. entschloss sich, ein Hotel in Bulgarien zu bauen. Das eigentlich nur eine Million kosten sollte. „Aber wie es immer so ist, es wird teurer und teurer.“ Am Ende waren fünf Millionen fällig. Aber immerhin: Er wurde Ehrenbürger in dem Ort. Er gestand, so rund zehn Millionen Euro genommen zu haben – ganz genau wusste er das nicht. Er zeigte sich spendabel, bezahlte Operationen von Bekannten, unterstützte den Karnevalsverein und ließ auch mal Tom Jones für eine Party einfliegen. „Es gab keine Kontrollen, wir hatten freien Zugriffe auf Millionenwerte. Da bin ich der Versuchung erlegen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

700.000 Euro auf einmal

Eine Mitarbeiterin aus Viersen wurde verurteilt, weil sie mehr als drei Millionen Euro unterschlagen hatte. Einmal nahm sie sogar 700.000 Euro auf einmal mit. Ein Kollege drohte darauf mit Anzeige. Die Frau wurde entlassen, sie erpresste daraufhin die Vorgesetzten. Da gab es noch einmal 500.000 Euro auf einem Parkplatz als Zuschlag, befand das Gericht.

Auch ein weiterer Mitarbeiter in Viersen nahm großzügig Geld mit, auch er wurde entlassen. Seine Frau wollte mehr Geld, wieder gab es ein Treffen auf dem Parkplatz. Später trennte sich das Paar, er zeigte sie schließlich an – auch das trug dazu bei, dass die Ermittlungen begannen.