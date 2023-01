﻿Der Fall Inka Köntges: Wie eine Frau in Hannover spurlos verschwand

Es ist der wohl ungewöhnlichste Vermisstenfall in der Kriminalgeschichte Hannovers. Eine Frau will mit dem Fahrrad zur MHH – und kommt dort nie an. Und was selbst für Ermittler ungewöhnlich ist: Es gibt nicht die allergeringste Spur von ihr. Sie rätseln: Was ist mit ihr geschehen. Oder lebt sie noch?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket