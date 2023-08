Neue Namen braucht die Stadt! Das Streitgespräch über Hindenburg, Karl Peters, Waldersee und Co. im HAZ-Podcast

Hannover. Hannover sortiert sich neu und gibt Straßen neue Namen. Die Sohnreystraße heißt Lola-Fischel-Straße, der Emmich Platz ist jetzt der Platz am Neuen Haus, die Hindenburgstraße jetzt die Loebensteinstraße. Alles klar so weit? Nein, irgendwie nicht: Warum heißt die Hindenburg-Schleuse denn weiter Hindenburg-Schleuse? Die Änderung von Namenspatronaten - bisher wegen Nazi-Verstrickungen, künftig wegen Kolonialismus-Exzessen - bringt die Menschen in Rage. Ist das Geschichtsvergessenheit? Oder Geschichtsauslöschung? Oder die logische und längst überfällige Konsequenz der Neubewertung der Lebensleistung historischer Persönlichkeiten wie eben Hindenburg, Karl Peters und Waldersee? Darüber kann man trefflich streiten.

Und genau das tun wir hier in dieser Folge des HAZ-Themenpodcasts. Die beiden HAZ-Reporter Simon Benne und Conrad von Meding vertreten dabei sehr unterschiedliche Meinungen und erklären im Gespüräch mit Moderator Volker Wiedersheim ihre Standpunkte.

Dabei wird klar: Der Streit um Straßennamen ist mit der Prüfung der Nazi-Verstrickungen nicht ausgestanden. Vielmehr wird die Stadt als Nächstes eine Expertengruppe bilden, die sich mit der Rolle von Namenspatronen wie etwa Waldersee in der Zeit des Kolonialismus auseinandersetzt. Wer wird diesem Gremium angehören? Etwa wie beim ersten Beirat wieder vor allem Historiker und Vertreter von Religionsgemeinschaften vornehmlich der älteren Generation. Oder diesmal auch junge Menschen mit Migrationshintergrund, solche die selbst Rassismus erlebt haben? Bei der Antwort auf diese Frage sind sich Benne, von Meding und Wiedersheim dann plötzlich sehr einig?

Neue Straßennamen für die Stadt: Conrad von Meding (r.) und Volker Wiedersheim im Podcast-Studio. © Quelle: Ina Funk-Flügel.

