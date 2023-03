Rekord: Rund 20.200 Menschen machen beim Frühjahrsputz in Hannover mit

8000 Säcke voll mit Müll: So viele Menschen wie noch nie haben gemeinsam in Hannover achtlos weggeworfenen Müll aus Hecken, Wiesen und von Wegen geräumt. Teilnehmer beklagen allerdings einen zunehmend sorgloseren Umgang mit Abfall in der Stadt.