Die neue Blutspenderichtline erleichtert es vor allem homo- und bisexuellen Männern, Blut zu spenden. In der Region Hannover wird die neue Regel noch nicht umgesetzt. Der Anamnesefragebogen wird erst umgestellt.

Hannover. Homo- und bisexuelle Männer in Deutschland können jetzt leichter Blut spenden. Das sieht die neue Blutspenderichtlinie der Bundesärztekammer vor. In der Region Hannover wird die neue Regelung in der Praxis allerdings noch nicht angewendet.