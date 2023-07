﻿Projekt Pink: Designerin will Turnschuh für den Superstar gestalten

Hannover. Welche Schuhgröße Alicia Beth Moore (42) hat? Karolina Chelpinska hat recherchiert: „39 – das sagen drei Quellen, die ich gefunden habe.“ Die Information ist für die Wahl-Hannoveranerin wichtig. Denn unter dem Künstlernamen kc_loop macht sie sogenannte „Customized Sneakers“, sie gestaltet Turnschuhe mit persönlicher Note des Trägers oder der Trägerin. „Die Grundfarbe ist schon mal klar“, sagt sie über ihr neuestes Projekt. Denn besagte Alicia Beth Moore, für die sie die Schuhe als Geschenk designen möchte, ist US-Superstar Pink!

Am 12. und 13. Juli tritt die Sängerin in der ZAG-Arena an der Expo-Plaza auf. „Meine Chance“, hofft Chelpinska, die aber noch nach einem Weg sucht, der Künstlerin die Sneakers zukommen zu lassen. Die 42-Jährige ist Fan, seit Pink 2001 mit „Lady Marmelade“ den Durchbruch schaffte. Chelpinska hatte ihren Durchbruch erst vor Kurzem – mit der Turnschuhmalerei. „Das ist mein Ding! Ich habe immer darauf gewartet, dass ich so etwas finde.“

kc_loop will Kunst zum Anfassen machen

Ihre Zeichnungen auf den Schuhen – Airbrush-Technik und feine Pinselstriche mit Acryllederfarben – sind professionell. Dabei fand die gebürtige Hamburgerin über Umwege zur Kunst, trotz ihres Talents. „In der Schule wollten die Lehrer immer nicht glauben, dass die Zeichnungen für den Unterricht wirklich von mir sind“, erinnert sie sich. Die höhere Handelsschule brach sie ab, ein Grafikdesignstudium ebenso. „Die Uni passte nicht zu meinem Kunstverständnis“, sagt sie offen. „Für mich muss Kunst immer auch etwas zum Anfassen sein.“ Und nicht Entwürfe am Computer.

Nebenbei hatte Chelpinska immer in der Gastronomie gejobbt. In einer „Nacht- und Nebelaktion“ zog sie vor einigen Jahren der Liebe wegen nach Hannover. Aus dem Date entwickelte sich eine Freundschaft, die Liebe zur Stadt an der Leine blieb. „Hannover hat mir damals alles gegeben, was ich dringend brauchte – Ruhe, Beständigkeit und einen super Job im ,Bavarium’“. In dem bayerischen Restaurant an der Windmühlenstraße griff sie irgendwann zu Farbe und Pinsel. „Da war eine langweilige, weiße Wand. Ich habe eine Gebirgslandschaft geschaffen.“

Auch im „Sausalitos“ an der Osterstraße und anderen Restaurants gestaltete sie Wände. „Aber dann kam Corona, alle Lokale hatten zu. Da habe ich aus Langeweile einen Schuh bemalt.“ Eine Initialzündung. Denn Chelpinska postete ein Foto davon – und wurde mit Lob überhäuft. „Da hat sich eine neue Welt aufgetan. Ich kannte das Genre noch gar nicht.“ Sie meint die Nische der „Customized Sneakers“ mit Porträts, Tierbildern, Logos oder Slogans, für die Menschen Hunderte Euro ausgeben.

Mit Mittelfinger: So hat Karolina Chelpinska Sternekoch Tim Raue auf einem Sneaker verewigt. © Quelle: privat

Die 42-Jährige fing Feuer, feilte an der Technik („Converse und Nike bieten die beste Fläche, bei Adidas stören oft die drei Streifen“) – und setzte auf die Strahlkraft sozialer Medien. „Rapper können alle. TV-Köche sind auch wie Popstars“, war ihr Hintergedanke, als sie jeweils einen Turnschuh für Tim Mälzer (52) und Tim Raue (49) entwarf – und ihnen unaufgefordert schickte.

„Ich wollte Aufmerksamkeit“, gibt Chelpinska zu. Bekam sie: Raue bestellte bei ihr auch den zweiten Schuh, trug das Paar bei der „The World’s 50 Best Restaurants“-Verleihung im spanischen Valencia – und postete ein Video mit Verweis auf kc_loop auf Instagram. „Da kam der Stein ins Rollen, ich habe Bestellungen aus ganz Deutschland“, schwärmt Chelpinska, die den Zwei-Sterne-Koch aus Berlin mit einem provokativ ausgestreckten Mittelfinger porträtiert hatte. Nun das Projekt Pink. „Es muss mir nur gelingen, den Schuhkarton in ihre Garderobe zu kriegen.“

