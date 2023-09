﻿„Maralistisch“: Hier fertigt Designerin Hoffmann eigenen Schmuck

Sie fertigt Ohrringe, Ketten, Ringe, Armreifen, ihre Kreationen sind filigran: Mara Hoffmann (30) ist Schmuckdesignerin mit eigenem Atelier in Linden-Süd. Uns hat sie ihr Reich an der Charlottenstraße, das „Maralistisch“, mal gezeigt.

Hannover. Ganz so einfach wird es am Ende wahrscheinlich nicht sein, trotzdem ist sich Mara Hoffmann (30) sicher: „Man kann alles gestalten, was man möchte.“ Dass es bei ihr funktioniert, sieht man ohne Zweifel – die Frau ist Schmuckdesignerin. Fingerringe, welche für die Ohren, Armbänder, Ketten und sogar Haarspangen stellt die 30-Jährige in ihrem Atelier in Linden-Süd her. Wie das geht, zeigt sie am 16. September beim „Woho“, einem Workshop-Hopping mit drei Kolleginnen aus ihrem Kiez. Der letzte Platz für die einstündigen Minikurse ist bereits weg, das Event ausgebucht.