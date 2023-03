﻿Deutsche Hip-Hop-Meisterschaft in Hannover: Olando Amoo holt 600 Tänzer auf die Bühne – aber es fehlen noch Sponsoren

Im vergangenen Jahr wurde mit strengen Hygieneregeln und fast ohne Publikum getanzt, am 25. März soll die Deutsche Hip-Hop-Meisterschaft in Hannover wieder ein Spektakel werden. Aber noch fehlt Geld im Budget!

Hannover. Die Zeit wird knapp: Am Sonnabend, 25. März, findet in Hannover zum neunten Mal die offizielle Deutsche Hip-Hop-Meisterschaft statt. „Aber uns sind kurzfristig zwei Sponsoren abgesprungen“, sagt Nadine Wegner (41), die das Spektakel zusammen mit Tanz-Koryphäe Olando Amoo (45) auf die Beine stellt. „Uns fehlt ein Teil der Finanzierung – wir würden uns über Sponsoren freuen, die am Veranstaltungstag präsent sein möchten.“

Firmen, die sich engagieren wollen, können sich auf ein buntes und sehr lebendiges Spektakel freuen. Im Star-Event-Center (Alter Flughafen 11a) werden 600 Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Deutschland erwartet. Und die werden auf der Bühne ihr Bestes geben. „54 Crews sind am Start. Es geht um die Startplätze im deutschen Nationalteam – das tritt im August dann bei der Weltmeisterschaft in den USA auf.“ Austragungsort ist Phoenix. „Es gibt viele Verbände, die Wettbewerbe austragen“, erklärt Wegner. „Hip-Hop International“ sei aber der größte und bedeutendste, „hier ist die Elite am Start“.

Amoo fordert: „Rein in das echte Leben“

Das Motto für den Vorentscheid in Hannover haben Wegner und Amoo bewusst gewählt: „Uniting the World through Dance“ soll Aufbruchstimmung trotz Krieg, Inflation und Pandemie signalisieren. „Corona war eine harte Zeit“, sagt Wegner, die sich an den Wettbewerb im vergangenen Jahr erinnert. „Wir haben das durchgezogen, aber unter erschwerten Bedingungen durch die Hygieneregeln und fast ohne Publikum.“ Das soll dieses Jahr wieder anders sein: „Nach der langen Pause wollen wir den Kids wieder eine Perspektive geben“, sagt auch Amoo. „Raus aus der Isolation, rein in das echte Leben. Tanz ist Vielfalt.“

So soll es wieder werden: Das Bild stammt vom Wettbewerb im Jahr 2019. © Quelle: Patrice Kunte

Aus Amoos Raschplatz-Studio Dynamic Dance gehen Minis an den Start. „Sie sind 5 bis 6 Jahre, es ist ihr erster Auftritt“, freut sich Wegner. Sechs Kategorien gebe es, eine Crew gehe mit 40 Leuten auf die Bühne. „Das wird eindrucksvoll“, ist Wegner sicher. Sie freut sich auch über eine Gruppe aus Hannover: „Tanzschule Bothe ist zum ersten Mal dabei!“ Kleiner Wermutstropfen: Amoos eigene Crew ist gerade im Umbruch, legt dieses Jahr eine Pause ein.

Dafür übernehmen die bekannten Gesichter aus der Tanzszene andere Aufgaben. Ex-Miss-Niedersachsen Ioanna Palamarcuk (21), Sidney Holtfreter (21, kennt man aus der VOX-Serie „Das Wichtigste im Leben“) und Malaika Nounla (tanzt im Peter-Fox-Video „Zukunft Pink“) helfen bei der Organisation. Genau wie Sydney Amoo (22, war im Kinofilm „Krass Klassenfahrt“). „Aber er macht wahrscheinlich zwischendurch eine Tanzeinlage. Er kann gar nicht anders“, sagt Wegner über Amoos Sohn, der schon etliche Titel geholt hat.

Stolzer Papa: Olando Amoo (rechts) mit Sohn Sydney. © Quelle: Nancy Heusel

Getanzt wird am Sonnabend, 25. März, ab 10.30 Uhr im Star-Event-Center (Alter Flughafen 11a). Tickets kosten 25, ermäßigt 20 Euro. Infos unter hhi-germany.de